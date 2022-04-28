27 апреля стал самым холодным днем в Петербурге за 21 век

В Петербурге зафиксирован новый рекорд: 27 апреля 2022 года стал самым холодным днем в 21 веке. Максимальная температура составила 4,5 градуса тепла, она побила рекорд 2013 года, когда было 4,9 градусов.

Во всем виновата серия циклонов, накрывших Северную столицу в конце апреля.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в прошлом веке температура воздуха 27 апреля неоднократно опускалась ниже четырех градусов. Так, в 1902 году в этот день было 0,3 градуса тепла.

А в 2001 году в этот день была аномально жаркая погода — 24,9 градуса тепла.

Напомним, вчера в Петербурге даже пошел снег.