В Петербурге в конце апреля опять зима: идет снег и холодно

Сегодня в Петербурге опять снег. Фото: pixabay.com

Сегодня в Петербурге опять снег. Фото: pixabay.com

В Петербурге 28 апреля опять пошел снег, температура воздуха аномально низкая. По ночам заморозки.

Сегодня днем будет облачно, дождь будет сменяться мокрым снегом. Ветер умеренный. Днем температура поднимется до плюс пяти-семи градусов. Ночью она опускалась до минус трех. Атмосферное давление выше нормы.

По словам ведущего специалиста Центра «ФОБОС» Михаила Леуса, похолодание затягивается, лучше может стать только в выходные.

В пятницу, 29 апреля, погода будет примерно такая же, как и сегодня. 29 апреля снова снег, ночью гололедица, днем плюс пять-семь градусов.

Синоптики ждут, что дождь и снег прекратятся 30 апреля. Погода слегка улучшится к выходным.

Напомним, 27 апреля в Петербурге стал самым холодным днем с начала XXI века.