В Петербурге появится 10 новых детских магазинов

Развивать ретейл будет проще, так как освободится много ликвидных помещений. Фото: pixabay

Развивать ретейл будет проще, так как освободится много ликвидных помещений. Фото: pixabay

В Петербурге и Ленобласти откроются десять магазинов детских товаров сети «Вотоня». Как сообщают «Невские новости», об этом на деловом завтраке BestBreakfast сообщил заместитель гендиректора сети Александр Буран.

По его словам, поставки будут сокращены, поэтому есть вероятность, что запросы клиентов не будут удовлетворены. Он подчеркнул, что «есть определенные сложности по поддержанию ассортимента».

Как отметил Буран, сейчас развивать ретейл будет проще, так как освободится много ликвидных помещений.

Напомним, ранее заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что сеть магазинов для дома IKEA думает вернуться в Россию. По его словам, для этого компании надо настроить логистику поставок, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров.