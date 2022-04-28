Россиянам рассказали о выходных в мае

Две короткие рабочие недели и длинные выходные ожидают россиян в мае. Как сообщили в пресс-службе Роструда, выходные связаны с празднованием 1 мая Дня весны и труда, а также Дня Победы — 9 мая.

В Роструде напомнили о решении правительства РФ перенести выходной с субботы 1 января на вторник, 3 мая, а выходной с воскресенья, 2 января, — на вторник 10 мая.

Таким образом, выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно и с 7 по 10 мая включительно.

Как отметили в Роструде, нет причин из-за праздников понижать зарплаты тем, кто получает оклад. А у сотрудников, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, когда их не привлекали к работе, выплачивается допвознаграждение. Его размер должен быть установлен коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Напомним, раньше в Смольном объяснили, почему в Петербурге не будет первомайского шествия.