Эксперт рассказала об оптимальном размере прожиточного минимума в России

Теперь по привычной цене на прилавках можно найти меньший объем продукта. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Теперь по привычной цене на прилавках можно найти меньший объем продукта. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Предполагаемого повышения прожиточного минимума и МРОТ на 9% может быть недостаточно для покрытия инфляционных расходов граждан. Об этом News.ru заявила сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) Елена Гришина. По ее словам, для такого процента слишком высоки уровень инфляция и рост цен.

Специалист отметила, что оптимальным было бы увеличить прожиточный минимум в два раза. Важно, чтобы при индексации ПМ были пересчитаны все пособия.

По мнению эксперта, понятие «прожиточный минимум» превратилось в компромиссную величину. Этот показатель, с одной стороны, отражает уровень минимального потребления, а с другой — показывает ограниченные возможности бюджета РФ.

Для расширенного потребления нужно как минимум два прожиточных минимума, считает Гришина. Именно поэтому соцвыплаты на детей получают семь с доходом ниже суммы двух прожиточных минимумов.