Российские банки просят Центробанк отложить ввод новых банкнот

Кассовая техника для обработки банкнот на 100% является импортной. Фото: pixabay.com

Кассовая техника для обработки банкнот на 100% является импортной. Фото: pixabay.com

Российские банки просят Банк России отложить ввод новых банкнот. Это связано с проблемами с поставками и техподдержкой зарубежного оборудования, говорится в обращении Ассоциации банков России (АБР).

Как передает РИА Новости, планировалось, что с 2022 по 2025 годы будут выпущены в обращение модернизированные банкноты: 100 рублей, 1000 и 5000 рублей, 500 рублей и 50 рублей.

Банки просят вернуться к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране.

Кассовая техника для обработки банкнот на 100% является импортной. Более 50% счетно-сортировальных машин произведены в Германии и Японии, поставщики тоже ушли из страны.