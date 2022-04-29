Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 6 баллов

Утром в пятницу в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с дорожными ограничениями.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 29 апреля пробки оцениваются в 6 баллов.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Обводном канале, у Московского вокзала, затруднен проезд у станции метро «Гостиный двор» и «Черная речка».

Авария и дорожный ремонт спровоцировали пробку на внешней стороне КАД между развязками с Октябрьской набережной и проспектом Косыгина.

Затруднен проезд по Володарскому мосту, Красногвардейской площади, Светлановской площади.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дождь, мокрый снег, холод ждут жителей Петербурга 29 апреля.