Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 6 баллов

Утром в пятницу в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с дорожными ограничениями.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 29 апреля пробки оцениваются в 6 баллов.
Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Обводном канале, у Московского вокзала, затруднен проезд у станции метро «Гостиный двор» и «Черная речка».
Авария и дорожный ремонт спровоцировали пробку на внешней стороне КАД между развязками с Октябрьской набережной и проспектом Косыгина.
Затруднен проезд по Володарскому мосту, Красногвардейской площади, Светлановской площади.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дождь, мокрый снег, холод ждут жителей Петербурга 29 апреля.