В России хотят ввести штрафы за ввоз разрешенных ВОЗ незарегистрированных лекарств

За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф в размере от 75 до 200 тыс. рублей. Фото: pixabay

За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф в размере от 75 до 200 тыс. рублей. Фото: pixabay

Государственная дума РФ может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, рекомендованных ВОЗ. Как пишет газета «Известия», законопроект могут одобрить уже 17 мая. В случае его принятия из КоАП будет убрано исключение, освобождающее от импорта таких лекарств.

За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф в размере от 75 до 200 тыс. рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям — 150—600 тыс. руб., юрлицам — от 2 до 6 млн руб.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниила Бессарабова, в России есть хорошая система контроля лекарств, международный опыт стране не нужен.

В правительстве считают, что закон надо скорректировать из-за возможной опасности иностранных лекарств для россиян.