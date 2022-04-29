Ассортимент сосисок и колбасы в России может сократиться

Ассортимент сосисок и колбасы в России может сократиться
Отечественные производители не смогут полностью удовлетворить спрос. Фото: pixabay.com

Ассортимент сосисок и колбас в России может сократиться из-за дефицита оболочек, необходимых для их производства. КАк передает РБК, об этом говорят участники рынка.

Напомним, Европа была основным поставщиком колбасных оболочек в Россию, но в начале апреля Евросоюз анонсировал запрет на поставку в России этих оболочек. По мнению директора полиграфического предприятия «Кюко Тамп» Александра Полякова, отечественные производител не смогут полностью удовлетворить спрос.

Поставки по действующим контрактам должны идти до 10 июля, но иностранным производителям упаковки уже поступила директива не принимать заказы из России с 9 апреля. Запасов оболочки в России хватит примерно на три месяца. «В ближайшей перспективе мы увидим резкое сокращение ассортимента колбас на прилавках российских магазинов», — заявил Поляков.

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