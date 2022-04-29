«Стокманн» откроет в России магазины одежды под собственными брендами

«Стокманн» откроет в России магазины одежды под собственными брендами
В бизнес вложено уже несколько десятков миллионов рублей. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Москве, Петербурге и Екатеринбурге откроют около 50 магазинов женской одежды среднего ценового сегмента Bellucci. Это будет первый проект fashion-ретейлера «Стокманн», который в апреле зарегистрировал домены для семи своих брендов одежды: Aurana, Bellucci, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci.

Как сообщает «Коммерсантъ», гендиректор сети Геннадий Левкин рассказал, что под этими брендами будут созданы отдельные сети магазинов одежды в ТЦ и на маркетплейсах. В бизнес вложено уже несколько десятков миллионов рублей.

В настоящее время идут переговоры с несколькими ТЦ об аренде помещений для Bellucci. Открытие каждого магазина обойдется примерно в 4 млн рублей, таким образом первоначальные инвестиции могут составить около 200 млн руб.

Предполагается, что сети под другими брендами ретейлера будут открыты к весне следующего года.

При аренде площадей в ТЦ «Стокманн» будет претендовать на помещения уходящих из России компаний среднего размера, например LPP, а не крупных Inditex и H&M.

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