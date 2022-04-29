Суд запретил разбирать историческое мощение на Шлиссельбургском шоссе

Речь идет об участке тракта между Петрозаводским шоссе и улицей Пролетарской Победы. Фото: google.maps

Речь идет об участке тракта между Петрозаводским шоссе и улицей Пролетарской Победы. Фото: google.maps

Куйбышевский суд в Петербурге запретил демонтировать булыжное мощение на Шлиссельбургском шоссе.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, суд запретил АО «Производственное объединение «Возрождение» снимать булыжное покрытие на участке Шлиссельбургского шоссе между Петрозаводским шоссе и улицей Пролетарской Победы до вступления решения суда в законную силу.

Такое решение суд принял в качестве предварительной меры на время судебных слушаний по иску градозащитников. Административные истцы просят признать незаконным заключение комитета по охране памятников (КГИОП) о законности работ на Шлиссельбургском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СК проверяет законность сноса манежа лейб-гвардии Финляндского полка.