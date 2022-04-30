В Пулково 30 апреля отменены или задержаны 10 рейсов

В Пулково 30 апреля отменены или задержаны 10 рейсов
В Пулково отменили и задержали рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В субботу, 30 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены или задержаны 10 авиарейсов. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Алматы, Дубай.

С опозданием сегодня вылетит самолет авиакомпании «Turkish Airlines» до Антальи. Рейс был запланирован на 12:25, но вылет отложили до 13:10. Другой рейс того же перевозчика до Антальи вылетит не в 12:55, а в 13:20. Вылет самолета до Оренбурга авиакомпании «Pegas Fly» перенесли с 22:25 на 23:35.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока.

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