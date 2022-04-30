Мать утонувшего в ванне ребенка в Петербурге заключили под стражу

Мать утонувшего в ванне ребенка в Петербурге заключили под стражу
Суд взял петербурженку под стражу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд отправил под стражу женщину, ребенок которой погиб от утопления в ванне.

Приморский районный суд заключил Елену Михайлову под стражу на два месяца — она пробудет в СИЗО до 27 июня. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Петербурженку обвиняют в причинении смерти по неосторожности ее годовалой дочери.

Судом установлено, что женщина не работает, ведет антисоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем и наркотиками.

Напомним, инцидент произошел 27 апреля в квартире на проспекте Авиаконструкторов. Годовалая девочка захлебнулась в ванне. Прибывшие медики пытались ее реанимировать, но безуспешно.

Вскоре стало известно, что детей в ванне, где обнаружили труп малышки, было двое, а не один. Неработающая мать оставила без присмотра в наполненной водой ванне своих детей — годовалую девочку и двухлетнего мальчика. В итоге девочка захлебнулась.

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