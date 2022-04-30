Амазонке в Голландских садах оторвали пальцы

Удар неизвестного вандала приняла на себя современная копия Амазонки. Фото: скрин страницы музея в ВК

Удар неизвестного вандала приняла на себя современная копия Амазонки. Фото: скрин страницы музея в ВК

Вандалы лишили статую амазонки в Голландских садах в Гатчине пальцев. Когда сотрудники музея-заповедника «Гатчина» извлекли статую из зимнего короба, они обнаружили, что «лук и несколько пальцев девы отломаны».

Как считают сотрудники музея, кто-то пытался раскачать короб и сдвинул его с такой силой, что сорвал металлические укрепления.

Эта статуя — современная копия Амазонки. Оригинал конца XVIII века из мастерской Карло Альбачини, украшавший парк с 1796 года, последние восемь лет хранится в фондах Гатчинского дворца.

«Мы обязательно отреставрируем обезоруженную деву, как только будет возможность», — говорят в музее.

Напомним, недавно статуи от зимних деревянных коробов были освобождены в ГМЗ «Царское село».