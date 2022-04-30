Суд в Петербурге арестовал главу издательства «Искусство России» по делу о мошенничестве

Петроградский районный суд арестовал до 27 июня генерального директора АО «Издательско-полиграфическое предприятие «Искусство России»» Алексеа Писарева и экс-руководителя издательства Евгения Поддубского. Они проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга, по версии следствия, в 2018 году Писарев, Поддубский и другие люди, зная о задолженности трех предприятий перед издательством, которое на тот момент полностью принадлежало государству, предоставили заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности издательства для продажи его на торгах. В итоге «Российский аукционный дом» и оценщик были введены в заблуждение.

Полный пакет акций «Искусства России» оценили в 8,8 млн рублей. За эти деньги их приобрел ИП «Писарев А.С.», в то же время рыночная стоимость издательства составляла 33 млн 694 тыс. рублей.

«Таким образом, у ИП появилось право требования к ООО «Научно-техническое издательство «Судостроение», ООО «ТЭВОС», ФГУП «Подсобное хозяйство «Выборг» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» на сумму не менее 24 721 719.37 рублей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате мошенничества государству был причинен ущерб в размере 15 млн 921 тыс. 719 рублей.

Фигуранты свою вину не признают.