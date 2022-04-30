Роман Ротенберг о победе «Зенита» в РПЛ: снова лучшие в стране

Роман Ротенберг о победе «Зенита» в РПЛ: снова лучшие в стране
"Только вперед", — написал Ротенберг в своем телеграм-канале. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Футбольный клуб «Зенит» — снова лучший в России, считает главный тренер и вице-президент хоккейного СКА Роман Ротенберг. Как написал он в своем телеграм-канале, поздравляя сине-бело-голубых с досрочным чемпионством в Российской премьер-лиге, чемпионский кубок снова в Петербурге.

Он поздравил фанатов, игроков, тренеров и руководство, отметив, что все они весь сезон «шли к этой золотой цели». Ротенберг пожелал новых достижений, трофеев и побед. «Только вперед», — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 30 апреля, «Зенит» обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:1 и одержал четвертую подряд победу в РПЛ.

В честь победы «Зенита» в Петербурге зажгли Ростральные колонны и дали особую подсветку Дворцовому мосту. Поменял подсветку на праздничную и «Лахта Центр».

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