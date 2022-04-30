В честь победы «Зенита» в Петербурге зажгли Ростральные колонны

В честь победы &#171;Зенита&#187; в Петербурге зажгли Ростральные колонны
Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге зажгли Ростральные колонны и специальным светом подсветили Дворцовый мост в честь досрочного чемпионства «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Напомним, сегодня, 30 апреля, «Зенит» обыграл на «Газпром Арене» «Локомотив» со счетом 3:1.

Кроме того, в честь победы сине-бело-голубых чугунные опоры на Большом проспекте Петроградской стороны окрасились в синий цвет. Также праздничная подсветка сейчас и у «Лахта Центр».

«Зенит» забил «Локомотиву» пять мячей в матче 27 тура, из них засчитали лишь три, этого хватило для победы. Таким образом зенитовцы досрочно завоевали золотые медали чемпионата России и оформили четвертое подряд чемпионство.

Напомним, Андрей Аршавин назвал победу «Зенита» обыденностью.

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