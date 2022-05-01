В России Северная столица остается одним из лидеров по заболеваемости COVID-19

В России Северная столица остается одним из лидеров по заболеваемости COVID-19. Фото: pexels

В России Северная столица остается одним из лидеров по заболеваемости COVID-19. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями, в связи с этим город занимает 2 место по заболеваемости среди всех городов и областей России.

Еще 421 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня,1 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 519 759 местных жителей. При этом 1 481 134 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 353 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место, отставая от столицы России на несколько человек, — в Москве выявили 455 новых случаев заражения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 30 апреля Санкт-Петербург попал на 1 место по суточной заболеваемости среди всех российских регионов.