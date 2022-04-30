Петербург поднялся на первое место по заболеваемости коронавирусом

Петербург сегодня попал на первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 492 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 519 338 местных жителей. При этом 1 480 781 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 494 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 485 человек. Третье место у Подмосковья — 301 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сняли ряд коронавирусных ограничений.