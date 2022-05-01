В кафе Петербурга мужчина с пистолетом похитил телефон, после чего скрылся на автомобиле

В кафе Петербурга мужчина с пистолетом похитил телефон, после чего скрылся на автомобиле. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В кафе Петербурга мужчина с пистолетом похитил телефон, после чего скрылся на автомобиле. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В минувшую субботу, 30 апреля, около 03:00 в полицию Фрунзенского района обратился мужчина, который заявил, что неизвестный злоумышленник устроил в кафе стрельбу и похитил телефон, после чего с места преступления скрылся на автомобиле.

Все произошло у дома 6 по улице Белградская. По словам потерпевшего, преступник применил физическую силу, выстрелил из предмета, похожего на пистолет и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В тот же день правоохранителям удалось задержать подозреваемого «по горячим следам» около 08:50. У дома 11 по улице Ярослава Гашека по подозрению в совершении указанного преступления задержали 25-летнего, неработающего мужчину.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье «побои», а так же возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, грубое нарушение порядка».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 30 апреля правоохранительные органы получили информацию о стрельбе из машины у дома 31 по Морской набережной. К счастью, хулиганов удалось задержать.