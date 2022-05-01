У Малого Ильинского сада в Петербурге неизвестные на черной Mitsubishi Lancer увезли ребенка

Двое неизвестных людей забрали чужого 10-летнего мальчика недалеко от Малого Ильинского сада в Красногвардейском районе Петербурга.

Неизвестные увезли ребенка на черном Mitsubishi Lancer в сторону шоссе Революции. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, заявление о похищение в полицию поступило 30 апреля около 22:45. По предварительной информации, вечером двое мужчин вели по саду ребенка в серой куртке и шапке, при этом мальчик постоянно спрашивал, когда его привезут к отцу.

В ближайшее время данные рассмотрит Следственный комитет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что накануне рядом с опорой линии электропередачи в Невском районе Петербурга была обнаружена маленькая неразговорчивая девочка. Наконец, удалось установить ее родителей и выяснить, что могло стать причиной случившегося инцидента.