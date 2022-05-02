За сутки в Санкт-Петербурге от коронавируса скончалось 13 человек

За сутки в Санкт-Петербурге от коронавируса скончалось 13 человек. Фото: pexels

За сутки в Санкт-Петербурге от коронавируса скончалось 13 человек. Фото: pexels

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 13 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику сегодня, 2 мая, предоставил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 17 летальных исходов за сутки. Далее идет Архангельская область с 6 смертями. В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 2 случая смерти от коронавируса.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 510. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 376 167 человек, в том числе 136 человек за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что перенесенный коронавирус может повысить риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.