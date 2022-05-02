В Петербурге с 19 по 22 мая на Дворцовой будет работать «Литературная почта»

В Петербурге с 19 по 22 мая на Дворцовой будет работать &#171;Литературная почта&#187;
В Петербурге с 19 по 22 мая на Дворцовой будет работать "Литературная почта". Фото: pixabay

Международный книжный салон стал поводом к созданию на Дворцовой площади «Литературной почты», которая будет действовать с 19 по 22 мая.

Как же будет выглядеть эта самая почта? Оказывается, перед гостями и жителями города предстанет общественное пространство, которое будет выполнено в виде гигантской электрической лампы. Там и разместят почтовый ящик. Таким образом, любой желающий может бросить туда открытку, которую бесплатно доставят в любую точку России. Об этом рассказывает «Петербургский дневник».

Иллюстрации для открыток на литературную тему будут созданы маленькими петербуржцами и их родителями. Чтобы это реализовать уже в начале мая в социальных сетях «Петербургского дневника» пройдет конкурс. По его итогам будет проведено онлайн-голосование, на котором и станет ясно, какие работы смогут победителями.

Основными темами книжного салона в этом году станут 350-летие Петра I, Год народного искусства, 130-летие со дня рождения писателя Константина Паустовского и 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что площадь Восстания и Дворцовой мост изменили свой внешний вид — одно праздничное оформление перетекло в другое, изменились флаги.

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