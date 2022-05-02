Дворцовый мост сменил флаги и нарядился ко Дню Победы

В День Победы в Петербурге по Невскому проспекту пройдет колонна "Бессмертного полка" и проедут ветераны на ретро-автомобилях. Фото: pixabay
Дворцовый мост сменил флаги и нарядился ко Дню Победы. Фото: pixabay

Площадь Восстания и Дворцовой мост изменили свой внешний вид — одно праздничное оформление перетекло в другое.

Дворцовый мост, прежде всего, сменил флаги. Первомайские полотнища в голубом цвете с изображением белых голубей и надписью «Мир, труд, май» были размещены вдоль моста и на площади в конце апреля. Теперь их сняли и заменили на новые, не менее праздничные.

Сейчас мост украшают закреплённые на длинных флагштоках красные полотна, которые связаны с Днем Победы. На флагах есть надпись: «9 Мая… Победа!… Помним!».

Очевидцы отмечают, что новые полотна появились на Дворцовом мосту во второй половине воскресенья, 1 мая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в честь Дня Весны и Труда дворцовый мост заиграл зелеными и оранжевыми цветами. В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» озвучили поздравление с праздником и рассказали о грядущем вечернем сюрпризе для жителей и гостей Северной столицы.

дворцовый мост день победы новости СПб площадь восстания


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге с 19 по 22 мая на Дворцовой будет работать «Литературная ...
Россия остается без поставок запчастей для автомобилей марок Ford и Mazda
Финская компания Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на ...
В поселке Назия шестилетняя девочка выпала из окна, пока мама ходила в магазин
На Первомай петербуржцы заметили бродившего в Павловском парке лосенка
Эксперт объяснила, почему богатые получают пособия от государства
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что страны ЕС откажутся от импорта российского ...
Жители и гости Петербурга смогут принять участие в костюмированном забеге ...