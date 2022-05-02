Дворцовый мост сменил флаги и нарядился ко Дню Победы

Площадь Восстания и Дворцовой мост изменили свой внешний вид — одно праздничное оформление перетекло в другое.

Дворцовый мост, прежде всего, сменил флаги. Первомайские полотнища в голубом цвете с изображением белых голубей и надписью «Мир, труд, май» были размещены вдоль моста и на площади в конце апреля. Теперь их сняли и заменили на новые, не менее праздничные.

Сейчас мост украшают закреплённые на длинных флагштоках красные полотна, которые связаны с Днем Победы. На флагах есть надпись: «9 Мая… Победа!… Помним!».

Очевидцы отмечают, что новые полотна появились на Дворцовом мосту во второй половине воскресенья, 1 мая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в честь Дня Весны и Труда дворцовый мост заиграл зелеными и оранжевыми цветами. В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» озвучили поздравление с праздником и рассказали о грядущем вечернем сюрпризе для жителей и гостей Северной столицы.