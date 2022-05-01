В честь Дня Весны и Труда Дворцовый мост засияет оранжевыми и зелеными цветами

В честь Дня Весны и Труда Дворцовый мост засияет оранжевыми и зелеными цветами. Фото: lensvet.spb.ru

В честь Дня Весны и Труда Дворцовый мост засияет оранжевыми и зелеными цветами. Фото: lensvet.spb.ru

Сегодня, 1 мая, в честь Дня Весны и Труда Дворцовый мост подсветят зелеными и оранжевыми цветами.

В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» озвучили поздравление с праздником и рассказали о грядущем вечернем сюрпризе для жителей и гостей Северной столицы. Уже с 21:30 Дворцовый мост засияет желто-зеленой подсветкой.

«Дорогие друзья, коллеги! Пусть ваше любимое дело доставляет только удовольствие, а сложные задачи находят быстрое решение! Пусть первомай откроет новые горизонты для реализации ваших поставленных целей!», — подчеркнули в пресс-службе.

До этого Дворцовый мост уже менял свою подсветку. Он и Большой проспект Петроградской стороны предстали в цветах «Зенита» в честь досрочного чемпионства петербургской команды.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге зажгли Ростральные колонны в честь досрочного чемпионства «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.