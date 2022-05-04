Похолодание в Петербурге выходит на максимум: 4 мая будет до плюс 8 градусов

Петербуржцев 4 мая ждет последний холодный день. Дальше будет теплее.

«Сегодня Северная столица останется в тыловая части ушедшего на восток циклона, и вместе с ветрами северных румбов в регион продолжат поступать порции холодного воздуха», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

При облачной с прояснениями погоде в Северной столице пройдут небольшие дожди, которые в отдельных районах могут переходить в мокрый снег.

Воздух прогреется всего до плюс 6-8 градусов. Ветер 5-10 м/с подует с северо-запада. Атмосферное давление будет расти и достигнет 764 мм рт.ст., что выше нормы.

Погода в четверг, 5 мая, будет не такой дождливой, станет теплее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково в среду отменили 11 рейсов. Самолеты не улетят по российским направлениям.