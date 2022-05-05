Утром в четверг загруженность дорог Петербурга не превышает 4 баллов

В четверг, 5 мая, петербуржцы не стоят в больших пробках. Часть разъехались на майские праздники, но некоторые граждане продолжают ходить на работу и в школу.

Так, пробки с утра держались на средней отметке в 4 балла. Сейчас, на 9 часов, уровень загруженности дорог остается на том же уровне, но уже к 10 часам, согласно прогнозу «Яндекс.Пробки», он упадет на 3 балла.

«Красным» отмечены участки у станции метро «Адмиралтейская», у набережной Лейтенанта Шмидта наблюдается небольшое уплотнение движения до Благовещенского моста, где снова преобладает красный цвет. Затруднительно передвигаться по Большому проспекту П.С. в сторону Александро-Невской часовни. Трудное движение по Троицкому мосту в сторону Дворцовой набережной.

В 12 часов ожидается повышение загруженности дорог до 4 баллов, а уже в 14 уровень пробок может опуститься до 3 баллов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском аэропорту Пулково в 5 мая, задерживаются два рейса, при этом вовсе отменены целых 13 самолетов.