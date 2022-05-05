Песков объяснил цель запроса данных о поставщиках, отказавшихся снижать цены

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков оценил уместность проверок Генпрокуратурой поставщиков, отказавшихся снижать цены на товар.

Песков прокомментировал запрос Генпрокуратурой информации в Ассоциации компаний розничной торговли о поставщиках, отказавшихся снижать цены на товары даже несмотря на укрепление рубля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что пока имеется ввиду сбор данных, по поэтому лучше дождаться результатов. Песков заметил, что все будет зависеть от итогов, которые сможет вынести прокуратору после рассмотрения.

Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что это не о проверке бизнеса, а о запросе прокурорами данных у Ассоциации компаний розничной торговли.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт рассказал о поведении цен в условиях укрепившегося рубля. Он заявил, что цены сейчас не зафиксировались на той самой отметке, которая была установлена на пике падения рубля, но призвал помнить, что во многих категориях товаров на сегодняшний день наблюдается дефицит из-за выхода иностранных компаний с российского рынка.