Экономист предположил, что частое использование долларового меча может его затупить

Экономист предположил, что частое использование долларового меча может его затупить. Фото: Pixabay

Экономист предположил, что частое использование долларового меча может его затупить. Фото: Pixabay

Экономист Марк Фридрих в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten высказал предположение, что частое использование США доллара как оружие для экономического давления на страны может ослабить позиции мировой державы.

По мнению Марка Фридриха, в долгосрочно перспективе подобная политика плохо отразится на долларе как мировой резервной валюте, из-за этого же может рухнуть вся западная финансовая система. Об этом пишут РИА Новости.

«Некоторые страны уходят от доллара, потому что видят: США замораживают российские активы, используя доллар как оружие. Но чем чаще Вашингтон используют доллар как меч, тем тупее он будет», — заметил экономист.

Отмечается, что часть государств все реже используют доллар в сделках, так как считают его ненадежным.

Эксперт считает, что украинский кризис расколол мир на две части, когда США и их союзники пытаются оказывать санкционное давление на Россию, а Китай, Индия и еще несколько стран, включая ближневосточные, выступают против этого.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что цены сейчас не зафиксировались на той самой отметке, которая была установлена на пике падения рубля, однако стоит помнить, во многих категориях товаров на сегодняшний день наблюдается дефицит из-за выхода иностранных компаний с российского рынка, напомнил эксперт.