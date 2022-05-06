Санкт-Петербург занимает 2 место по случаям заражения COVID-19

Северная столица сегодня попала на 2 место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 364 петербуржца сдали положительный тест на COVID-19 за последние сутки. Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 1 521 549 местных жителей. При этом 1 483 174 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 471 за последние сутки.

По числу заразившихся за день среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место, а вот первой в антирейтинге с большим отрывом сегодня стала Москва, где коронавирус выявили еще у 526 человек. Третье место у Краснодарского края — 211 новый ковид-зараженный.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минздрав Российской Федерации зарегистрировал препарат от коронавирусной инфекции «Миробивир», который был разработан компанией «Фармасинтез».