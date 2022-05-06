За заслуги в воспитании детей 14 петербургских семей получат правительственные награды

В Санкт-Петербурге 14 многодетных семей могут рассчитывать на получение правительственных наград и денежных премий за воспитание детей.

Всего есть три степени почетного звания «За заслуги в воспитании детей» в Петербурге. Третья — это семья, где достойно воспитали четырех детей, вторая степень — это воспитание пятерых или шестерых ребят, и, наконец, первая — это воспитание 7 и более детей. Об этом рассказал телеканал Санкт-Петербург со ссылкой на пресс-службу Правительства Северной столицы.

Семьям, получившим почетное звание, также полагаются и денежные призы. Первая степень предполагает — 100 тысяч рублей, вторая — 50 тысяч, а третья — 25 тысяч рублей.

Награды и премии вручаются петербургским семьям ежегодно. При этом дети могут быть и родными, и усыновленными.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге наряду с жилыми кварталами продолжается строительство школ и детских садов.