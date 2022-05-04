Строительство новых школ и детских садов активно идет в Петербурге

В Петербурге наряду с жилыми кварталами продолжается строительство школ и детских садов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, на Васильевском острове сейчас строятся сразу три социальных объекта: школа на 1375 мест появится на месте бывшего гаражного кооператива «Маяк» на Морской набережной, а рядом возведут еще два детских сада на 160 и 240 мест.

Активно застраивается и Красногвардейский район. Только за 2021 год там построили три детских сада. В этом году для маленьких жителей района откроют детский сад на Львовской улице. На Пискаревском проспекте появятся школа и сад, а в «Цветном городе» построят большую школу на 1300 мест.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вместо гаражей на Морской набережной появятся новые детсады и школа.