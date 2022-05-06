На Пискаревском мемориальном кладбище прошла акция «Памяти павших будьте достойны!»

В пятницу, на представители городских властей, школьник и студенты почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

На Пискаревском мемориальном кладбище прошла акция «Памяти павших будьте достойны!». Торжественная церемония, посвященная 77-й годовщине Великой Победы, началась с минуты молчания, к монументу «Мать-Родина» возложили сотни цветов. Об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Вице-губернатор Ирина Потехина отметила важность подобных мероприятий и приобщение к ним молодых петербуржцев. Всего в акции «Памяти павших будьте достойны!» приняли участие три тысячи человек. Также телеканал проводил прямую трансляцию торжественно-траурной церемонии, участниками которой стали еще 75 тысяч старшеклассников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 мая ЛенТВ24 покажет прямую трансляцию парада Победы и шествия Бессмертного полка в Гатчине.