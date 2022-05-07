Эммануэль Макрон снова вступил в должность президента Франции

В Елисейском дворце прошла торжественная церемония инаугурации президента Эммануэля Макрона.

Переизбранный на второй срок Макрон официально вступил в должность президента Франции. Он будет возглавлять страну в течение пяти лет. Отсчет нового срока пойдет с 14 мая.Трансляция инаугурации велась на сайте Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон во время выступления поблагодарил избирателей и заявил, что Франция сделала выбор в пользу независимости и прогресса.

Также он пообещал действовать. Он указал на необходимость принятия мер для избежания эскалации конфликта на Украине и создания «нового мира».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Макрон победил во втором туре выборов президента Франции. Во втором туре выборов он набрал 58,5% голосов избирателей. Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 41,5% избирателей.