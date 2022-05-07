В Ленобласти 8 мая ожидаются дожди и ветер до 15 м/с

Ленинградскую область 8 мая ждут небольшие дожди и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В воскресенье в Ленобласти ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди. Днем северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду, местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на 8 мая в области похолодает до +2…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +8…+13 градусов.

В МЧС также предупредили, что в воскресенье будет 3 класс пожароопасности в Выборгском, Приозерском, Кингисеппском, Киришском, Лужском, Тосненском, Волховском, Подпорожском районах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в МЧС предупредили петербуржцев о ветре до 15 м/с 8 мая.