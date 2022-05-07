Генеральная репетиция Парада Победы прошла на Дворцовой площади

Генеральная репетиция Парада Победы прошла на Дворцовой площади
Генеральная репетиция Парада прошла 7 мая. Фото: ЗВО

В субботу, 7 мая, в центре Петербурга прошла генеральная репетиция Парада Победы.

В генеральной репетиции парада ко Дню Победы на Дворцовой площади приняли участие более 4 тысяч военнослужащих Западного военного округа. В тренировке также участвовали кадеты и юнармейцы, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Фото: ЗВО
Фото: ЗВО

Участники парада отработали строевые приемы с оружием и торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

Фото: ЗВО
Фото: ЗВО

В составе колонны боевой техники по центру Петербурга проехали бронеавтомобили «Тайфун» и «Тайфун-К», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», танки новейшей модификации Т-72Б-3М с УБХ. Кроме того, впервые участие в Параде на Дворцовой примут расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион». Всего на Параде покажут более 80 единиц техники.

Фото: ЗВО
Фото: ЗВО
Фото: ЗВО

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что саперы обследуют центр Петербурга перед Парадом Победы.

9 мая генеральная репетиция зво новости СПб парад победы


 

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