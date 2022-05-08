Молодые петербуржцы исполнили «Вальс Победы» на Стрелке Васильевского острова

В преддверии Дня Победы в Петербурге исполнили «Вальс Победы» на Стрелке Васильевского острова.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, 8 мая молодые активисты закружились в вальсе под песню «Ах, эти тучи в голубом». Танец сняли на камеру, а в ролик также попали кадры с Витебского вокзала, где молодежь воссоздала радостную встречу с вернувшимися с фронта солдатами.

Всероссийскую акцию «Вальс Победы» провели в память о победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, по словам танцоров, своим вальсом они отразили единство поколений. Об этом рассказали в пресс-службе «Волонтерской роты боевого братства».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ретропоезд «Путь Победы» отправился с Финляндского вокзала до Ладожского озера.