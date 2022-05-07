Ретропоезд «Путь Победы» отправился с Финляндского вокзала до Ладожского озера

Ретропоезд &#171;Путь Победы&#187; отправился с Финляндского вокзала до Ладожского озера
Ретропоезд отправился с Финляндского вокзала. Фото: Смольный

С Финляндского вокзала отправился ретропоезд «Путь Победы». Акция посвящена 77-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, накануне на Финляндском вокзале прошло театрализованное представление с участием локомотива времен ВОВ. Ретропоезд торжественно отправили в «Путь Победы».

Ретропоезд отправился с Финляндского вокзала. Фото: Смольный

Конечной точкой маршрута стала станция Ладожское озеро. В годы войны по этому пути к началу Дороги жизни вывозили жителей блокадного Ленинграда. Это была единственная транспортная магистраль, которая связывала город с внешним миром.

По прибытии пассажирам — ветеранам отрасли и юным железнодорожникам — провели экскурсию в музее «Дорога жизни».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что маршрут ретротрамвая «Первый туристический» в Петербурге становится больше на один рейс.

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