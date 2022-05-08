Пожилой водитель «Рено» разбился в ДТП на трассе в Тихвинском районе

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД после смертельной аварии в Тихвинском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, ДТП произошло накануне около 12 часов на пересечении автодороги Овино — Липная Горка с трассой Вологда — Новая Ладога. Автомобиль «Рено Дастер» не предоставил преимущество легковушке «Форд Фокус», когда выезжал на главную дорогу.

Произошло столкновение, в результате которого погиб 74-летний водитель «Рено». За рулем «Форда» была 25-летняя девушка, она попала в больницу с переломом лодыжки правой голени и травмами подвздошной области.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД.

Установлено, что погибший водитель-пенсионер в последние полтора года дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кронштадте автомобилист сбил пятиклассника на самокате.