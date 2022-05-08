В Петербурге курсанты поздравили ветерана ВОВ персональным парадом

В Петербурге курсанты поздравили ветерана ВОВ персональным парадом
Ветерана поздравили с 9 Мая персональным парадом. Фото: pixabay

Фронтовая медсестра Вера Кузьмина получила в подарок ко Дню Победы персональный парад от курсантов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, в преддверии 9 Мая ветерана Великой Отечественной войны поздравили курсанты Учебного центра подготовки младших специалистов ВМФ. Во дворе ее дома на проспекте Металлистов они прошли торжественным маршем под песни военных лет в исполнении духового оркестра.

«День Победы – самый дорогой праздник. Мы победили фашистов! Меня переполняют радостные чувства, чувство Победы. Я всегда была патриот нашей Родины», – рассказала Вера Григорьевна.

Вера Кузьмина — кавалер трех орденов Красной Звезды, ветеран подразделений особого риска и подполковник медицинской службы в отставке. Она прошла всю войну, участвовала в битве за Сталинград, а после победы служила военным врачом. За эти 77 лет она не пропустила ни одного парада.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодые петербуржцы исполнили «Вальс Победы» на Стрелке Васильевского острова.

ветеран день победы новости СПб парад поздравление


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пожарные спасли кота, забравшегося на дерево на улице Отважных
Зданию меднолитейных мастерских на Васильевском острове вернут исторический облик
Петербургский «Метеор» начнет доставлять туристов до крепости ...
В МВД составили социальный портрет преступника в России
Петербургские офисы могут опустеть из-за ухода IT-компаний
Cuerpo Mente: базилик улучшает пищеварение и помогает бороться с акне
Министр ФРГ Шульце заявила об угрозе голода в мире из-за конфликта на Украине
На Пискаревском кладбище возложили цветы и венки в преддверии Дня Победы