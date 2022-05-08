В Петербурге курсанты поздравили ветерана ВОВ персональным парадом

Фронтовая медсестра Вера Кузьмина получила в подарок ко Дню Победы персональный парад от курсантов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, в преддверии 9 Мая ветерана Великой Отечественной войны поздравили курсанты Учебного центра подготовки младших специалистов ВМФ. Во дворе ее дома на проспекте Металлистов они прошли торжественным маршем под песни военных лет в исполнении духового оркестра.

«День Победы – самый дорогой праздник. Мы победили фашистов! Меня переполняют радостные чувства, чувство Победы. Я всегда была патриот нашей Родины», – рассказала Вера Григорьевна.

Вера Кузьмина — кавалер трех орденов Красной Звезды, ветеран подразделений особого риска и подполковник медицинской службы в отставке. Она прошла всю войну, участвовала в битве за Сталинград, а после победы служила военным врачом. За эти 77 лет она не пропустила ни одного парада.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодые петербуржцы исполнили «Вальс Победы» на Стрелке Васильевского острова.