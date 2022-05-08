На Пискаревском кладбище возложили цветы и венки в преддверии Дня Победы

На Пискаревском кладбище в Петербурге 8 мая прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, посвященная 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили в Смольном, перед церемонией на Пискаревском кладбище объявили минуту молчания, а после прозвучал российский гимн.
На церемонии возложения цветов и венков к монументу «Мать-Родина» были представитель президента РФ, власти Петербурга и Ленобласти, депутаты ЗакСобрания города и области, представители Главного командования ВМФ и ЗВО и другие чиновники.
Мероприятие завершилось прохождением роты Почетного караула.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге курсанты поздравили ветерана ВОВ персональным парадом.