На Пискаревском кладбище возложили цветы и венки в преддверии Дня Победы

На Пискаревском кладбище к монументу «Мать-Родина» возложили венки и цветы. Фото: Смольный

На Пискаревском кладбище к монументу «Мать-Родина» возложили венки и цветы. Фото: Смольный

На Пискаревском кладбище в Петербурге 8 мая прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, посвященная 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в Смольном, перед церемонией на Пискаревском кладбище объявили минуту молчания, а после прозвучал российский гимн.

На церемонии возложения цветов и венков к монументу «Мать-Родина» были представитель президента РФ, власти Петербурга и Ленобласти, депутаты ЗакСобрания города и области, представители Главного командования ВМФ и ЗВО и другие чиновники.

Мероприятие завершилось прохождением роты Почетного караула.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге курсанты поздравили ветерана ВОВ персональным парадом.