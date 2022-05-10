На майские праздники Северную столицу посетили более 560 тысяч туристов

На майские праздники Северную столицу посетили более 560 тысяч туристов. Фото: pixabay

На майские праздники Северную столицу посетили более 560 тысяч туристов. Фото: pixabay

В этом 2022 году за майские праздники Санкт-Петербург посетили более 560 тысяч туристов. Иногородние гости начали приезжать с начала туристического сезона, — 30 апреля.

Впервые с начала пандемии коронавируса отели Петербурга были заполнены почти полностью. Об этом сообщают в пресс-службе администрации региона.

Так, с 30 апреля по 3 мая загрузка петербургских гостиниц достигла 76%. В большей степени туристы отдавали предпочтение отелям премиум-класса, но хостелы тоже не остались обделены вниманием. За эти четыре дня Санкт-Петербург посетили 150 тысяч гостей.

Следующий наплыв туристов случился в период с 7 по 10 мая. В это время приехало около 210 тысяч человек. Как оказалось, большинство туристов прибыло из столицы России, Московской области, Казани и Сибири.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что топ самых популярных направлений на туристический отдых летом в России возглавляют Сочи, Казань и Санкт-Петербург.