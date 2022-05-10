На майских праздниках посещаемость ТЦ в Петербурге снизилась почти на 15%

На майских праздниках посещаемость ТЦ в Петербурге снизилась почти на 15%. Фото: Balatphoto/Ольга Андросова

На майских праздниках посещаемость ТЦ в Петербурге снизилась почти на 15%. Фото: Balatphoto/Ольга Андросова

Эксперты предполагают, что посещаемость торговых центров будет не стабильной до улучшения общей экономической ситуации.

Выяснилось, что за майские праздник посещаемость торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге снизилась. Так, по данным Focus Technologies, с 30 апреля по 3 мая показатель Mall Index, который отражает посещаемость на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей, в Москве упал до 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а в Петербурге это показатель составил 14%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что ситуация с посещаемостью ТЦ будет оставаться такой до того момента, пока, например, не возобновят свою работу международные ритейлеры. Еще одним вариантом привлечения людей в торговые центры может стать открытие новых магазинов. При этом стабилизации рынка специалисты ждут не раньше августа.

В настоящее время собственникам и управляющим торговых центров, по мнению экспертов, есть смысл делать скидки оставшимся арендаторам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что посещаемость торговых центров в России упала в среднем на 15% после закрытия части иностранных магазинов. Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко рассказал, что в начале и середине марта трафик ТЦ в России резко вырос, но после, все пошло на спад.