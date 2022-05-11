В Петербурге от коронавируса умерли еще 14 человек

В Петербурге от коронавируса умерли еще 14 человек
Новые смерти от коронавируса подтвердили в городе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 14 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 11 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 16 летальных исходов за сутки. Далее идет Челябинская область с четырьмя смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксирован ни один случай смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 628. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 377 248 человек, в том числе 98 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в реанимациях «красных зон» находятся более 200 петербуржцев.

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