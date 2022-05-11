На дорогах Петербурга утром собрались 5-балльные пробки

Петербургские водители стоят в 5-балльных пробках утром среды, 11 мая.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 3 баллов, после чего останется неизменной как минимум до 14 часов.

По традиции покраснели улицы в центре Петербурга. Пробки собрались на площади Восстания, Дворцовой набережной и набережной Кутузова, Литейном мосту, улице Шкапина у Балтийского вокзала, а также на Садовой улице и проспекте Медиков.

Небольшой транспортный коллапс образовался у метро «Черная речка». На севере города также стоят Светлановская площадь и Шафировский проспект, где произошло два ДТП.

Движение также затруднено на Московском шоссе, Витебском проспекте, Народной улице и Софийской улице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что центр Петербурга отмывали с шампунем после майских праздников.