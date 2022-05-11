На «Коле» 12 мая разведут Ладожский мост на 45 минут

Трассу «Кола» в Ленинградской области перекроют из-за разводки Ладожского моста.

В Кировском районе области 12 мая планируют разводить Ладожский мост, расположенный рядом с деревней Марьино. Он будет недоступен для автомобилистов 45 минут – с 15:00 до 15:45. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сообщается, что автомобили не смогут проехать по трассе федерального значения из-за прохождения по реке яхты «Петр-1». Судно имеет высоту 23 метра, поэтому мост придется развести на некоторое время. На его передвижение уйдет меньше часа, автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на развязке КАД с Приморским шоссе по 24 мая полностью перекроют разворотную петлю. Тамбудут вестись работы по замене деформационного шва, поэтому будет осуществлено полное перекрытие.