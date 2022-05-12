В Ленобласти за сутки подтвердили 75 случаев коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 75 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 186 628 случаев ковида. Всего выздоровели 182 089 пациентов, в том числе 196 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 478.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 294 человек. Третье место у Татарстана — 189 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в реанимациях «красных зон» находятся более 200 петербуржцев.