В Петербурге от коронавируса умерли еще 11 человек

В Петербурге от коронавируса умерли еще 11 человек
В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 11 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 18 летальных исходов за сутки. Далее идет Челябинская область с шестью смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксирован ни один случай смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 639. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 377 359 человек, в том числе 111 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в реанимациях «красных зон» находятся более 200 петербуржцев.

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