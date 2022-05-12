В России обнаружили 4 тысячи новых случаев ковида

В России обнаружили 4 тысячи новых случаев ковида
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4 065 человек.

Об этом стало известно сегодня, 12 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 245 394.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 111 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 377 359 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 6 930 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 626 344.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 294 человек. Третье место у Татарстана — 189 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в реанимациях «красных зон» находятся более 200 петербуржцев.

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