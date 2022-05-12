Петербургские автомобилисты утром стоят в 6-балльных пробках

На дорогах Петербурга утром четверга, 12 мая, собрались шестибалльные пробки.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 5 баллов, а после 11 часов — до 4 баллов.

Как обычно покраснели улицы в центре Петербурга. Пробки собрались на площади Восстания, Дворцовой набережной и набережной Кутузова, Садовой улице. Также стоят мост Бетанкура, проспект Медиков и улица Академика Лебедева.

Транспортный коллапс из-за одного ДТП образовался у метро «Черная речка». На севере города также стоят Светлановская площадь, проспект Энгельса, Гражданский проспект.

Движение затруднено на внешнем кольце КАД в районе Кудрово, Заневском проспекте, Октябрьской набережной, Московском шоссе, Ленинском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на развязке КАД с Приморским шоссе по 24 мая полностью перекроют разворотную петлю.